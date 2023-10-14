Faizsiz aile kredisi iç talep için 'can suyu' umudu oldu

Mehtap HALICI

Faizsiz aile kredisi, yeni evlenecek çiftlerin yanı sıra zorunlu tüketim grubuna giren mobilya, ev tekstili, züccaciye, mücevherat gibi sektörlere umut oldu. İç tüketimde başlayan daralma nedeniyle sıkıntılı günler geçiren söz konusu sektörler, kredi uygulamasının ‘can suyu’ olmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda, ‘faizsiz aile kredisi’ çalışmalarını tamamladıklarını açıklaması hem evlenecekleri, hem de sektörleri heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini duyurarak bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacaklarını belirtmişti. Geçtiğimiz hafta ise Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla ‘faizsiz kredi’ çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, “Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz” dedi. Bu da iç tüketimin azaldığı mobilya, ev tekstili, züccaciye, mutfak eşyaları ve mücevherat gibi birçok sektörde ‘can suyu’ olarak yorumlandı.

Mobilyada 9 taksit sınırı sıkıntı yaratıyor

Düğün sezonlarının iç pazardaki konumuyla mobilya sektörü için ‘can suyu’ olduğunu belirten Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, “Düğün sezonunun daha yavaşladığı bir dönemde en azından durağanlaşan iç pazarda eğer uygulama deprem bölgesinde başarılı olursa tabii ki bu ülke geneline yayılacağı için sektör adına olumlu bir adım olacaktır” dedi. Enflasyonist ortamda mobilya alımlarında 9'la sınırlanan taksit sayılarının sıkıntı yarattığına değinen Çalışkan, “Çiftlerin mobilyaya ulaşımla ilgili önlerini açmalıyız. Çünkü mobilya bir lüks değil, bir ihtiyaç. Zorunlu tüketim olan mobilyada alışverişin önünü kredi ve taksitle açmalıyız” diye konuştu.

Minimum 35 bin TL bütçe gerek

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, aile kredisinin sektörü hareketlendireceğini söyledi. Düğün alışverişlerinde çiftlerin tek bir noktadan alışveriş yapmak istediklerine değinen Öksüz, “Bu yüzden markalarımız düğün paketlerine ağırlık vermeye başladı. Çiftlerin minimum 35 bin TL’yi gözden çıkarmaları gerekiyor” dedi. Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, “Düğünler sektörümüzün lokomotifi" derken Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, ‘Mücevher sektörüne olumlu katkı sağlayacak. Ticareti hareketlendirecektir’ dedi. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Bu destek günümüz şartlarında özellikle gençlere önemli bir kaynak sağlayacaktır. Sektörümüz için çok olumlu bir uygulama olur ” diye konuştu.