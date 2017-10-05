Faruk Çelik hastanede
Bursa'da hastaneye kaldırılan eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yapılan ameliyatın ardından gözlem altına alındığı bildirildi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bursa'da özel bir hastanede ameliyat edildi.
Faruk Çelik'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Çelik'in daha önce tedavi gördüğü rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Çelik, divertikül hastalığına bağlı bağırsak perforasyonu nedeniyle özel bir hastanede 23 Mayıs 2014 tarihinde acil olarak ameliyata alınmış, başarılı geçen ameliyat yaklaşık 2 saat sürmüştü.
Kaynak: İHA