Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açıyor: Mesajları duruyor bende, çıkarırım utanır

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasındaki polemik devam ediyor. Altaylı'nın "AK Parti’nin adamı, vatan haini" dediği Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından oldukça sert bir açıklama yayınladı. CHP'nin eski lideri, Altaylı için "Kepaze", "Patronların satılık elemanı", "Namussuz", "Çukur" ve "Satılık" gibi ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı, YouTube programında yayımladığı videoyla Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Altaylı, CHP'li siyasetçiye dava açacağını duyurdu.

Altaylı'nın yanıtı şöyle:

- Çok yüzeysiz bir saldırı. Bütün bugüne kadar Fethullahçıların , AKP’lilerin ne kadar ithamı iftirası ‘çamur at izi kalsın’ı varsa hepsini toplamış söylemiş. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Niye? Benim ne kadar doğru söylediğimi, kendisinin aslında AKP’ye hizmet eden bir piyon olduğunu, bilerek veya bilmeyerek, çok net bir şekilde ortaya koydu. Niye? Çünkü bana bugün en fazla saldıran kimler? AKP’li troller.

- Bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun bana yönelik o hakaret dolu ve hesabını yargı önünde kesinlikle vereceği o iftiralarının ardından bunu köpürtenler kimler? Yine AKP’liler. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde AKP’nin tetikçisi olduğunu, ya da en azından kendisi o bilinçte değilse bile etrafında o metni kaleme alanların AKP ile nasıl içli dışlı bir ilişki içinde olduklarını; yanındaki bu iş dünyasına şantajla şunla bunla varlıklarını göstermiş ve Fethullah Gülen Cemaati’ne hizmet etmiş, onlara birtakım imkanlar sağlamış tiplerin ortaklığıyla oraya doğru sürüklenmiş.

'Beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı'

- Beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı. Yeniden CHP’yi ele geçirme yönündeki çıkarında nereye çok ağır dokunduysam eğer çıldırmış. Çünkü o metni kaleme almak makul bir insanın işi değil, o kadar edepsiz ve terbiyesiz bir metin.

'Ona onu yazdıranlar...'

- Ona onu yazdıranlar Türkiye’de bugün olup bitende gelinen durumun da sorumlularıdır. Bana olan kinlerinin temelinde aslında CHP kurultayı var. CHP kurultayı öncesinde bizim Özgür Özel’e verdiğimiz destek var. Çünkü planları şuydu, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermeyeceklerdi, Ankara’da Mansur Yavaş’ı muhtemelen göstermeyeceklerdi bu konuda tekrar kaybedecekti. CHP o planı da anladığım kadarıyla bozmuşuz.

* Onun öfkesiyle şu anda iktidar tetikçiliğine soyunmuş vaziyette ama bunların hesabını yargıda verecektir. Şu iyi oldu, ne olduğunu üslubuyla gösterdi. O yazmamıştır ama o yazılanı önüne konanı kendi ürünüymüş gibi yayımlayarak da gösterdi. Bu söylediklerinin çok geçmişlere falan gitmiş, Sabah’tan Hürriyet’ten ayrılmalarıma gitmiş, ondan sonra 20 kere falan konuk oldu, mesajları duruyor bende, çıkarırım utanır. Çıkarmam ama kendisi biliyor bana neler yazdığını.