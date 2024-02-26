Fatih'te yakalanan yabancı korsan taksici sınırdışı edildi
İstanbul'un Fatih ilçesinde korsan taksicilik yaptığı belirlenen sürücüye 32 bin lira ceza kesildi.
Emniyet Müdürlüğü Turizm Şubesi ekipleri, Fatih'te turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde korsan taksiciliği önlemeye yönelik uygulama yaptı.
Marmara Üniversitesi rektörlük binasının önünde park halinde bulunan araç şoförünün 2 turistle pazarlık yaptığını tespit edildi. Ekipler, turistleri rektörlük binası önünden alıp Kennedy Caddesi'nin yanındaki sahile bırakmak için anlaşan yabancı uyruklu araç sürücüyü anlaşma sırasında engelledi.
Sürücü H.A. ile anlaşan turistlere, Karayolları Trafik Kanunu gereğince korsan taksi kullanmaktan idari işlem yapıldı.
Korsan taksicilik yapmaktan 32 bin 233 lira para cezası kesilen ve aracı 60 gün süreyle trafikten menedilen H.A., adli işlemin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.