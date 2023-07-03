Fay hatları üzerinde yapılaşmaya yasak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yönetmeliklere uygun yapılan binaların, Kahramanmaraş merkezli depremlerden çok az hasarla çıktığına dikkati çekerek, yeni binaların standartlara uygun inşası için sıfır toleransla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.
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Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, 4 tane kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
Özhaseki, “Birincisi, her ne olursa olsun, fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşmaya yasak başlıyor. İkincisi, sıvılaşma olan alanlarda da yapılaşma bir daha olmayacak. Üçüncüsü, dere yataklarında, zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek. Dördüncüsü de özellikle mühendislik ve yapım işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz" dedi.