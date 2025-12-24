Son dakika: Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma", "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma" ile "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlamalarıyla toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin Fındık'tan da henüz bir açıklama gelmedi.