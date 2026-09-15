Fethiye'de iş yerinde baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde baba ile 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğu ölü bulundu. Cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde, baba ve iki çocuğu ölü bulundu.
İhbar üzerine Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerine giden ekipler, baba E.G'yi iple asılı halde, çocukları H.G. (10) ve H.G'yi (6) ise dükkanın iç kısmındaki yatakta hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA