Fethiye'deki yamaç paraşütü uçuşlarına yangın molası
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına 45 dakika ara verildi.
AA
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Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki Babadağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda, iddiaya göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi. Bölgede etkili olan rüzgara rağmen ekiplerin yoğun çabasıyla alevler yayılmadan söndürüldü.