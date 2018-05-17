FETÖ davasında 22 sanığa müebbet hapis cezası
Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü.
Mahkeme heyeti, yaptığı müzakerenin ardından kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, 22 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, 14 sanığın cezasını müebbet hapis cezasına düşürdü.
Tutuklu 4 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden heyet, tutuksuz 10 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.
Kaynak: AA