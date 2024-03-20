FETÖ davasında hüküm giyen eski vali gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski vali Ahmet Pek'in gözaltına alındığını yazılı açıklamasyla duyurdu.

Açıklamada Pek'in 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ifade edilirken, vali 'terör örgütü en önemli isimlerinden biri' olarak tanımlandı.

Açıklamada şöyle dendi: "2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı."