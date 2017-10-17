FETÖ sanığı iki eski komisere hapis cezası

17 Ekim 2017

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan iki eski komisere, yedişer yıl altışar ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski polis memuru ise ceza almadı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan meslekten ihraç edilen Ceyhan Emniyet Müdürlüğünde görevli eski komiser İbrahim Halil Y. hazır bulundu. Eski komiser Ahmet G. ile eski polis memuru M.T. ise tutuklu bulundukları Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Savcı mütalaasında, eski iki komiserin "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını, M.T'nin ise Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalandırılmasını istedi.

Sanıklar savunmalarında, ByLock kullanmadıklarını ileri sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, eski komiserler Ahmet G. ve İbrahim Halil Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yedişer yıl altışar ay hapse mahkum ederek, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

M.T'ye ise kovuşturma aşamasında örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi verdiği gerekçesiyle, oy çokluğuyla ceza verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

Kaynak: AA