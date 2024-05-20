FETÖ soruşturmasında Kemalettin Özdemir'e 22,5 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Kemalettin Özdemir "FETÖ'nün emniyet mahrem imamı" olarak tanımlandı. Özdemir'in örgütü diğer yöneticileriyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Özdemir'in 'FETÖ mahrem yapılanmasının örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlar üzerinden çok sayıda örgüt üyesi ve yöneticisiyle irtibat kurduğu; bu durumun da HTS Analiz Raporu'nda sabit olduğu' belirtildi.

Özdemir, iddianamedeki ifadesinde, FETÖ hakkında daha önce bildiği her şeyi tanık sıfatıyla anlattığını, 2010 yılına kadar bu yapıyla irtibatı olduğunu, daha sonra herhangi bir ilgisi olmadığını ve örgütün deşifre edilmesi için güvenlik güçlerine kendiliğinden giderek ifade verdiğini savundu.

İddianamede, Özdemir'in FETÖ içerisinde "Ankara il imamlığı", Afrika ülke imamlığı", "Polis Akademisi ve Polis Koleji imamlığı", "mahrem sorumlu" ve "emniyet mahrem imamı" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve sonrasında örgütten ayrıldığı, daha sonra örgüt hiyerarşisinde yerine Osman Hilmi Özdil'in geçtiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.