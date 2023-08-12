FETÖ'den yedi yıldır aranan eski hakin gözaltına alındı
FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve yedi yıldır aranan eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibin takibi sonucu 7 yıldır firari Özmen'in Etimesgut ilçesinde yakalandığı bildirildi.
Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen'in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.
Özmen'in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan avro, dolar, İsveç frangı ve altın ele bulundu.
Yakalanmadan önce yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen Özmen'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.