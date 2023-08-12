FETÖ'den yedi yıldır aranan eski hakin gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibin takibi sonucu 7 yıldır firari Özmen'in Etimesgut ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen'in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.

Özmen'in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan avro, dolar, İsveç frangı ve altın ele bulundu.

Yakalanmadan önce yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen Özmen'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.