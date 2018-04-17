FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe" davasında karar

17 Nisan 2018

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında tutuklu 14 sanıktan 12'si "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmada karar, Mahkeme Heyeti Başkanı Cem Karaca tarafından açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ı "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme"​ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıkların cezalarında herhangi bir indirime gitmeyen heyet, bu 12 sanık hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açılmışsa da, bu suçların "anayasayı ihlal" suçu içerisinde eridiği gerekçesiyle ayrı ayrı hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.

Yüksel Durak'ın suç vasfı değişti

Tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Yüksel Durak hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da, eyleminin "görevi kötüye kullanma" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık Durak'ı ayrıca "silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Erol Olçok ve oğlunu şehit edenlere 87'şer kez müebbet

Mahkeme heyeti, sanıklar Muzaffer Düzenli, Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Murat Yanık ve Özkan Aydoğdu'ya, Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 87 kişinin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan da 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca, sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli hakkından "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya'yı 43 kişiye yönelik "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve çocuğu kasten öldürme" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 43'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Sadık Cebeci'yi de İlhan Varank'ın da arasında bulunduğu 14 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıkların bu cezalarında hiçbir indirim uygulamayarak, tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

Kaynak: AA