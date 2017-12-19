FETÖ'ye yönelik 'gaybubet' soruşturmasında 30 tutuklama

19 Aralık 2017

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin de aralarında bulunduğu 70 kişiden 30'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün gaybubet evlerine yönelik 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, şüphelilerden 48'ini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcı, serbest bıraktığı 22 kişi için de sulh ceza hakimliklerinden adli kontrol talebinde bulundu.

Sulh ceza hakimliklerindeki sorgularının ardından zanlılardan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in de aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklandı.

Serbest bırakılan tüm şüpheliler için adli kontrol kararı verildi.

Selman Gülen'in beyanı

Selman Gülen'in, sulh ceza hakimliğindeki sorgusu sırasında, atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Silahlı terör örgütü üyesi değilim. ByLock kullandığım iddia edilen telefon hattı bana aittir. Rusya'da çevirisini yaptığım kişi tarafından yüklendi. Türkiye'ye gelince uygulamayı sildim. Bank Asya'daki parayı, yurt dışına çıkacağımız için yatırdık. Yurt dışına gidince de çektik. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

Kaynak: AA