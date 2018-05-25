Fiberde israf önlenecek

25 Mayıs 2018

Türkiye'de genişbant internetin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak gösterilen fiber altyapısının ortak kullanımına yönelik anlaşma sonunda sağlandı. Taraflar arasında imzalanan protokolle şirketlerin birbirlerinin fiber altyapısının belirli bir kira karşılığında kullanılmasının önü açıldı, böyle mükerrer yatırımlar engellenirken kaynakların etkin ve doğru kullanılmasına dönük önemli bir adım atıldı. Dün Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törende Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması anlaşması Türksat, Vodafone, Türk Telekom, Türkcell ve Telkoder tarafından imzalandı.

Hedef 10 yılda 10 milyon abone

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "İnternet kullanım oranı, biz yola çıkarken çok düşüktü. Şimdi gelişmiş ülkeler ortalamasını yakalamış durumdayız. 2020'de yüzde 70'i aşacağımızı düşünüyoruz, 2030'da yüzde 85'lere ulaşacağız. Fiber yani kablo internet de bir başka alan. Bunun da geliştirilmesi lazım. Burada da 5 milyon hedefimiz var, uzun vadede 10 yıllık süre içerisinde 10 milyon aboneye ulaşmak."

Belediyelerin telekom altyapı şirketi olmaya heveslendiğini belirten Yıldırım, "İşinizi yapın, kardeşim. Kanalizasyon, su, altyapı, temizlik işleri, park bahçe sizin işleriniz bunlar. Bırakın iletişimciler, iletişim işini yapsın. Şehircilik işlerini siz yapın. Niye başkasının alanına hevesleniyorsun" ifadesini kullandı.

Telekomünikasyon şirketleri için alt yapının bir rekabet aracı olmaktan çıktığını belirten Yıldırım, "Alt yapı herkesin ortak kullanımında, asıl rekabet, asıl kalite o

alt yapı üzerinde ortaya koyacağınız hizmetler, müşterilerinize sunacağınız yeniliklerdir. Enerjinizi, kaynağınızı kazı yaparak, alt yapı hazırlayarak kaybetmeyeceksiniz. Mükerrer yatırımdan kaçınmamız lazım" dedi.

Kulelerde ortak kullanım dönemi geliyor

"Kapsama alanımız coğrafi olarak birçok yerde sağlandı" diyen Yıldırım, 3G'ye geçerken kırsalda alt yapının ortak kullanımı konusunda bir mutabakat sağlandığını, şimdi sıranın, kulelerde ortak kullanıma geçmek olduğunu dile getirdi. Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yolların üzerine bakıyorsunuz üç kule yan yana. Yazık günah değil mi, üçü de aynı işi görüyor. İki tanesini al, 10 kilometre öteye, birini 20 kilometre öteye bir diğerini koy. Her taraf aynı şekilde güzelce kapsansın."

"Maliyeti en aza indiriyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da şunları söyledi: "Bilişim ve elektronik haberleşme sektöründe altyapı yatırımlarının artırılması için mevcut altyapının ortak kullanılabilmesi çok önemli. Çünkü altyapı yatırımlarında en büyük maliyet kalemini kazı çalışmaları oluşturuyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TELKODER ve Türksat arasında imzalanan protokol ve ikili sözleşmelerle bu maliyeti en aza indiriyoruz."

Herkesin her yerden genişbant erişimini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Arslan, protokolle milyarlarca liralık tasarruf sağlanacağını, mükerrer yatırımların engelleneceğini, altyapı kapsama alanının çok hızlı bir şekilde genişletileceğini anlattı.

Protokol için ne dediler?

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan:

- 2023 hedeflerimiz doğrultusunda altyapının sadece sabitte değil, tamamıyla pasif anlamda mobilde de paylaşılıyor olması hedeflerimize ulaşmak için çok önemli.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen:

- Ülkemiz kaynaklarıyla teşkil edilen altyapının atıl kalması, var olan altyapının değerlendirilmesi yerine yeni altyapı kurulması zaman, para ve en önemlisi insan kaynağı israfıdır. İnşallah bu protokolle bu israfların önüne geçeceğiz.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak:

- Artık altyapıyı bir üstünlük aracı olmaktan çıkarıyoruz. Esas yarışma artık hizmet kalitesinde ve yenilikçilikte olacaktır. Bunu da rekabet altında yapacağız.

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan:

- Protokol, sektörümüzde daha cesur yatırımların önünü açacak, altyapı paylaşımını artıracak, mükerrer yatırımları ve kaynak israfını önleyecek, daha fazla haneye fiber internet götürmemizi sağlayacak.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:

- Hepimizin önünde yeni bir hedef var, o da rekabeti dijital servislerin zenginliğini ve çeşitliliğini sağlayarak yapmak. Birlikte Türkiye'ye değer katacağız.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany:

- Kamu çıkarlarını gözeterek, sabit altyapıda mükerrerliği azaltmak için altyapımızı daha uygun şartlarda kullanıma açıyoruz.