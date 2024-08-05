Fidan: İsrail Haniye'yi kalleşçe bir suikast ile öldürdü

Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Müzakere sürecinde Filistin'in yapıcı tutum sergilediğini, İsrail'in ise "oyun bozanlık" yapan taraf olduğunu belirten Fidan, "(İsrail) Ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisini (İsmail Heniyye) kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür." ifadesini kullandı.

Fidan, İsrail'i "kayıtsız şartsız" destekleyenlerin uluslararası düzenin temellerinin sarsılmasının baş sorumlusu olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna’da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar." diye konuştu.

Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü kaydeden Fidan, "Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey'de sunacağız." dedi.

Bakan Fidan, İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü ABD'nin "hafifletmeye" çalışmasının kabul edilebilir bir yol olmaktan çıktığını dile getirerek, "(İsrail'in) Tasmasını sahipleri ele almalı." ifadesini kullandı.