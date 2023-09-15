Fidan: Kalkınma Yolu Projesi için yoğun görüşmeler içerisindeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yeni Delhi’de 9-10 Eylül’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde mutabakat zaptı imzalanan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) gündeme geldi.

IMEC için “Hindistan’dan başlayan ve son günlerde G20’de imzalanan projeye baktığımız zaman; orada hani birinci amacın, rasyonalite ve verimlilik konusunda uzmanların şüpheleri var. Daha çok jeostratejik endişelerin de yol aldığı görülüyor” diyen Bakan Fidan, Türkiye'nin sıcak baktığı Irak Kalkınma Yolu Projesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı görüşmelerde gündeme geldiğini aktardı:

"Çalışmalar sürecek"

“Şu anda, özellikle yine G20’de Cumhurbaşkanımızın katıldığı görüşmelerde gündeme gelen ve desteğimizin teyit edildiği başka bir koridor projesi de Irak üzerinden, Basra Körfezi’nden gelip, Irak üzerinden geçecek olan Kalkınma Yolu Projesi.

Türkiye, şu anda bununla meşgul. Özellikle Irak, BAE, Türkiye, Katar bu konuda yoğun görüşmeler içerisinde. Cumhurbaşkanımız özellikle BAE Devlet Başkanı (Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan) ile yaptığı görüşmede, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konudaki nihai resmi çalışmaların, en azından evrak üzerinde bitirilip pratiğe geçmesi konusunda mutabık kaldılar.

Bu ön görüşmeyi Irak makamlarına da ilettik.” Buna benzer çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Fidan, bu tür çalışmaların hem bölgeler hem de insanlık için hayırlı olması temennisinde bulundu. Tarihi Baharat Yolu’nun 21’inci yüzyıl versiyonu olarak da görülen IMEC, deniz ve demiryolundan oluşan iki güzergahlı bir ekonomi koridoru...

Önerilen koridor, Hindistan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne uzanacak, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek, Avrupa’ya bağlanacak. Projede, Hindistan’dan yüklenen malların İsrail ve Yunanistan limanları üzerinden Avrupa’ya daha hızlı gönderilmesi öngörülüyor. Çin’in “Kuşak ve Yol Projesi”nin karayolu güzergâhında bulunan Türkiye, IMEC Koridoru’nda görünmüyor. Erdoğan, Türkiye'nin IMEC'te by-pass edilmesine “Türkiyesiz koridor olmaz” diye tepki göstermişti.

Basra'dan Mersin'e...

Türkiye ise alternatif olarak, Irak’ın mayıs ayında tanıttığı “Kalkınma Yolu Projesi”ni destekleyebileceğine işaret ediyor. 17 milyar dolara mal olacak proje, bin 200 kilometrelik demiryolu ve karayoluyla Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı’na bağlayacak. Basra-Nasiriye-Necef-Kerbela-Bağdat-Samarra ve Musul üzerinden Türkiye’ye sokulacak mallar, karayoluyla Şırnak-Mardin-Şanlıurfa-Gaziantep-Osmaniye ve Adana üzerinden Mersin Limanı’na ulaştırılacak. Projenin 2029’da hayata geçmesi bekleniyor.

Suudi Bakan: IMEC, İpek Yolu ile Baharat Yolu’nun karışımı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid al-Falih, Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomi Koridoru’nun (IMEC) antik İpek Yolu ile Baharat Yolu’nun karışımı olduğunu açıkladı: “Hintli ve Suudi yetkililer, IMEC’in yaratacağı fırsatların farkında. İki ülkenin de finansal kaynaklara erişimi var. Bu koridor tarihe geçecek. İnsanlar İpek Yolu, Baharat Yolu diye konuşuyor. Oysa, IMEC bu milenyuma uygun olarak, daha önemli olacak. Çünkü konu artık yeni enerji, veri, bağlantı, insan kaynakları ile ilgili olacak. Şimdi özel sektörün kendilerini ne gibi fırsatların beklediğini anlaması lazım.”