Fidan: Türkiye kalıcı barış için çaba göstermeye devam edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde yürütülen müzakere sürecindeki son durumu değerlendirdi. Fidan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceğini belirtti.
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Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Erakçi ile yaptığı görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirten Fidan, "Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA