Fidan'dan Blinken'a: Kalıcı ateşkes için İsrail'e baskı kurulmalı

Fidan-Blinken görüşmesinde, İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimin ele alındığı vurgulanan paylaşımda, "Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi" ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirttiğinin altı çizilerek, "Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti" bilgisi verildi.

Fidan'ın ayrıca bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söylediği aktarılan paylaşımda, Blinken'a, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.