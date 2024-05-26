Filenin Sultanları, 13 saatlik yolculuğa isyan etti: THY'den ilk açıklama geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve takım kaptanı Eda Erdem, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile ABD'ye Milletler Ligi maçları için 13 saat boyunca ekonomi sınıfında seyahat edecek olmalarına tepki gösterdiler.

Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi" notuyla paylaşım yaparken takım kaptanı Eda Erdem, THY’yi etiketleyerek "13 saatlik ABD uçuşu başlasın. Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" ifadelerini kullandı.

"En azından koridor ayırmışsınız" diyerek THY'ye tepkisini gösteren Zehra Güneş'e ve takım arkadaşlarına destek veren Hande Baladin, "Geçmişler olsun" dedi. Simge Aköz ise "Kendi imkanlarımızla dahi, daha konforlu bir uçuş imkanı tanımadığınız için teşekkürler" sözleriye tepki gösterdi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Voleybolculardan gelen tepkilerin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğunun ilgili federasyona ait olduğunu söyledi.

X platformu üzerinden paylaşımda bulunan Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."