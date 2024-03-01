Finansal okur yazarlığı artıran nitelikli bir yayın

İzmir Valisi Süleyman ELBAN

Bilindiği gibi ekonomi gazetecileri, genellikle ekonomik göstergeleri, piyasa hareketlerini, iş dünyasındaki gelişmeleri, şirketlerin performansını, finansal politikaları ve benzeri konuları ele alır ve kamuoyunu ekonomi alanında bilgilendirme misyonu da üstlenirler.

DÜNYA Gazetesi de yıllardır süregelen çizgisi ile ekonomik konuları anlaşılır bir şekilde ifade ederek okuyucularının ekonomiyle ilgili konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı misyon edinmiştir. Toplumun ihtiyacı olan finansal okuryazarlığın artması ve ekonomi alanındaki bilgi ihtiyacının karşılanması anlamında, sektörde faaliyet gösteren pek çok basın kuruluşu arasında önemli yeri olan DÜNYA Gazetesi, yıllar içerisinde bünyesinden çok önemli ekonomi kalemini de çıkarmayı başarmıştır.

Okurlarına; finansal piyasaların, şirketlerin ve ekonomik politikaların karmaşıklığını anlama ve yorumlama fırsatı sunarken, objektiflik, doğruluk ve tarafsızlık gibi gazetecilik prensiplerine de sıkı sıkıya bağlı kalarak bu anlamda da bir ekol haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 44’üncü yılına girmenin mutluluğunu yaşayan Dünya Gazetesi ailesine nice yıllar ve başarılar diliyor, kolaylıklar temenni ediyorum.