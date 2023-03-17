Finlandiya'nın NATO üyeliği için kritik görüşme
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alınacak.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.
Erdoğan, Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Görüşmede, Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin gözden geçirileceği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirildi.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
İkili görüşme ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda çarşamba günü, "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız." açıklaması yapmıştı.