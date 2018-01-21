Fransa başvurmuştu, BMGK'dan Suriye için toplantı kararı
Fransa'nın, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırmasının ardından yarın için toplantı kararı çıktı.
Fransa'nın Suriye'deki insani durumla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdığı bildirilmişti.
Fransa'nın, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırmasının ardından yarın için toplantı kararı çıktı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.” ifadelerini kullanmıştı.
Bakan, “Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz.” demişti.