ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Fransa başvurmuştu, BMGK'dan Suriye için toplantı kararı

Fransa başvurmuştu, BMGK'dan Suriye için toplantı kararı

Fransa'nın, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırmasının ardından yarın için toplantı kararı çıktı.

Fransa başvurmuştu, BMGK'dan Suriye için toplantı kararı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Fransa'nın Suriye'deki insani durumla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdığı bildirilmişti.

Fransa'nın, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırmasının ardından yarın için toplantı kararı çıktı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan, “Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz.” demişti.

afrin suriye bmgk

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.