Fransa'da kötü hava koşulları nedeniyle 6 il için 'kırmızı alarm' verildi!

Fransa'nın ulusal meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki şiddetli yağış, sel ve su baskınları nedeniyle 6 vilayette 'kırmızı alarm', 20 vilayette ise 'turuncu alarm' verildi. Fransa Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, kötü hava koşullarıyla ilgili Bakanlık'ta kriz masası kurulacağını duyurdu.

Tren seferlerinde aksama

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF'ten yapılan açıklamada, meteoroloji ajansından yapılan uyarıların ardından ülkenin farklı bölgelerinde tren seferlerinde aksamalar yaşandığı aktarıldı. Güneydeki Oksitanya bölgesinde, Toulouse-Rodez, Toulouse-Aurillac, Toulouse-Mazamet arası tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Haute-Loire vilayetinde meydana gelen sel insanlara zor anlar yaşatırken, Rive-de-Gier kentinde sel nedeniyle araçlar sular altında kaldı. Fransız basını, Annonay kentinde su baskını nedeniyle okul ve kreşlerdeki çocukların tahliye edildiğini ve kentteki bakım evinin zemin katının sular altında kaldığını kaydetti.