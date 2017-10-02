'Fransa'daki yangının takipçisi olacağız'

02 Ekim 2017

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Turizm Komitesi 100'üncü oturumuna katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turum sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Mulhouse şehrinde meydana gelen ve 3'ü Türk çocuğu 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soru üzerine Kurtulmuş, bu olayı duydukları andan itibaren Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu ve Paris Büyükelçiliği ile detayları öğrenmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Strazburg'un Mulhouse kentinde dün gece çıkan yangında maalesef 3 evladımız vefat etti. 6, 8 ve 9 yaşlarında ve ayrıca 8 kişinin yaralı olduğunu biliyoruz. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin. Tabii bugün buranın saatiyle saat 16.30 civarında savcının yaptığı açıklamada da bu konuyla ilgili bir sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatıldığı ilan edildi. Polisin de 28 yaşında bir kişinin oralarda olduğu şeklinde tespitleri var. Tabii soruşturma aşamasında olan bir konu ile ilgili detaylı yorum yapmak istemem ama maalesef eğer bu bir sabotajsa ve hele bu ırkçı bir sabotajsa Avrupa'nın birçok yerinde çalmaya başlamış olan tehlike çanlarının çok açık bir şekilde burada da çalmış olması anlamına geliyor. Ümit ederim ki böyle bir ırkçı saldırı değildir. Ama özellikle Türklerin yoğun şekilde yaşadığı bölgede bu olayın yapılmış olması, böyle bir sabotaj ihtimalinin gündeme gelmiş olması, böyle bir saldırı olma ihtimalini çok kuvvetlendiriyor."

"Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız"

Gelişmeleri bu aşamada biraz bekleyip görmek gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın oldukça dikkatli bir şekilde burada varlıklarını sürdürmesi gerekiyor. Biz de olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Hem Strazburg'daki başkonsolosluğun, hem de Paris'teki büyükelçiliğin olayı bütün yönleriyle araştırdığını aktaran Kurtulmuş, "Detaylı bir şekilde bu konunun üstüne gidilecek. Oradaki vatandaşlarımızdan her türlü bilgiler alınmaya çalışılıyor. Sayın başkonsolosumuz şu an itibarıyla orada vatandaşlarımızla birlikte. Bütün ailelere geçmiş olsun diyorum. Ölen evlatlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

OECD toplantısı

Bakan Kurtulmuş, katıldığı OECD toplantısı ile ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin, OECD'nin kurucu 20 üyesinden biri olduğunu ve Turizm Komitesinin başından beri çok aktif bir şekilde içerisinde yer aldığını anımsattı.

Bugün Turizm Komitesi'nin 100. toplantısında bir araya gelindiğini ifade eden Kurtulmuş, bundan dolayı toplantıya birçok OECD üyesi ülkenin turizm bakanlarının katıldığını belirtti.

Kaynak: AA