FSM Köprüsü'nde çalışma

21 Eylül 2017

İstanbul Valiliği, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde 23 Eylül saat 22.00'den itibaren köprüde trafiğin iki yönde üçer şerit olarak sağlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, FSM Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edileceği, bu kapsamda otoyol üzerinde konstrüksiyonlar kurulacağı aktarıldı.

Çalışmaların 23 Eylül saat 22.00'da başlayacağı ve 7 Kasım saat 22.00'da tamamlanacağı belirtilen açıklamada, "Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacaktır. Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerimizin mağdur olmamaları için alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları uygun olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA