FTSE Russell’dan Türkiye kararı: Gelişmiş Gelişen Piyasa statüsü korundu

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FTSE Russell, Türkiye’nin “Gelişmiş Gelişen Piyasa” (Advanced Emerging Market) statüsünde değişikliğe gitmedi. Türkiye, endeks sağlayıcının izleme listesine de dahil edilmedi. FTSE Russell, fiili dolaşım verilerinin kalitesine yönelik gündeme gelen endişeler konusunda Türkiye’deki piyasa otoriteleriyle temasların devam ettiğini bildirdi.

Borsa İstanbul ve SPK ile görüşmeler sürüyor

FTSE Russell, yıllık ülke hisse senedi sınıflandırması değerlendirmesinde Türkiye piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Endeks sağlayıcısı, “FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) yayımladığı fiili dolaşım oranlarının temelini oluşturan verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendiren Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Küresel endeks sağlayıcılarından Türkiye'ye uyarılar gelmişti

FTSE Russell’ın değerlendirmesi, Türkiye hisse senedi piyasasında milyarlarca dolarlık değer kaybına yol açan fon krizinin yaşandığı bir dönemde geldi.

MSCI Inc., S&P Dow Jones Indices ve FTSE Russell, son aylarda Türkiye piyasasında hissedar şeffaflığı, fiili dolaşım oranları ve piyasa erişilebilirliği gibi başlıklarda endişelerini dile getirmişti.

Endeks sağlayıcıları, bu alanlarda atılan adımların ve kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi için belirli tarihler ortaya koyarken, gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda Türkiye’nin gelişen piyasa statüsünün risk altına girebileceğine dikkat çekmişti.

FTSE Russell, eylül ayında gerçekleştirdiği altı aylık değerlendirme kapsamında 24 Türk şirketini endekslerinden çıkarmıştı.