Furkan Vakfı yöneticileri adliyede
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 28 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri soruşturma kapsamındaki çok sayıda dosyayı da adliyeye getirdi.
Öte yandan, İstanbul ve Kayseri'nden gelen takviye kuvvetlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis adliye ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA