ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C
  • Gündem
  • Gabriel: Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım

Gabriel: Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Büyükada sanıkları hakkında verilen karar için, "Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım" dedi.

Gabriel: Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Büyükada sanıkları ile ilgili mahkemenin serbest bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım" dedi.

DW'nin haberine göre, "Anlaşılamayan nedenlerle Türkiye'de hapiste tutulan başka Almanların da bulunduğunu" vurgulayan Gabriel, bu vakalar için de bir çözüm bulunması ve serbest bırakılmalarının sağlanması için çabaları kararlı bir şekilde sürdürecekleri mesajını verdi. 

Büyükada davasında 8 tahliyeBüyükada davasında 8 tahliye

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.