Gabriel: Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım

26 Ekim 2017

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Büyükada sanıkları ile ilgili mahkemenin serbest bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım" dedi.

DW'nin haberine göre, "Anlaşılamayan nedenlerle Türkiye'de hapiste tutulan başka Almanların da bulunduğunu" vurgulayan Gabriel, bu vakalar için de bir çözüm bulunması ve serbest bırakılmalarının sağlanması için çabaları kararlı bir şekilde sürdürecekleri mesajını verdi.

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