Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Tarık Taşar vefat etti
Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti. Taşar'ın cenazesinin yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı bildirildi.
AA
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Yarın düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş Tarık Taşar'ın vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.