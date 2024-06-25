Gasum, AB yaptırımları kapsamında Rus LNG'si alımını durduracak

AB'nin söz konusu yaptırımlarının, Gasum'un Gazprom Export ile sözleşmesini bozmasını gerektirmediğine işaret edilen açıklamada, "Ancak yaptırımlar, Rus LNG'sinin şebeke dışındaki bağımsız terminaller için ithalatı konusunda mücbir sebep teşkil ediyor. Gasum, AB tarafından uygulanan tüm yaptırımlara uyuyor ve 26 Temmuz'dan itibaren Rus LNG'sini satın almayacak veya ithal etmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

AB'nin 24 Haziran 2024'te kabul ettiği yaptırım paketine göre, Rusya LNG'sinin üçüncü ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılması önlenirken, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış oldu.