Gazeteci Can Ataklı'ya sosyal medya soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Ataklı'nın 18 Ağustos'ta sosyal medyada yayınlandığı videosuna atıf yapıldı.
Ataklı'nın, Sincan Belediyesi'nin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yaptığının tespit edildiği' savunuldu.
Açıklamada, "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160'ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.