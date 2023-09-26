Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)Yönetim Kurulu Hıfzı Topuz’un ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşlere yer verildi:

“Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla çalışan en kıdemli üyelerimizden önceki Onur Kurulu Başkanımız Sevgili Hıfzı Topuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve basın emekçilerinin örgütlenmesine büyük destek veren Hıfzı Topuz’u hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

Hıfzı Topuz kimdir?

1923 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni (1942), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni (1948) yılında bitirdi. Strasbourg Üniversitesi’nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans (1957-59) ve yine Strasbourg Hukuk Fakültesi’nde gazetecilik alanında doktorasını yaptı (1960). 1947-58 yılları arasında Akşam gazetesinde önce istihbarat şefi, sonra yazı işleri müdürü olarak çalıştı. İstanbul Gazeteciler Sendikası’nın kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığını yaptı. Paris’te Unesco Genel Merkezi’nde Özgür Haber Dolaşımı şefi olarak çalıştı (1959-1983). Uluslararası gazetecilik örgütleri arasında mesleksel işbirliği, basın ahlâkı, gazetecilik eğitimi ve gazetecilerin korunması projelerini yönetti. Afrika ülkelerinde, Hindistan’da, Filipinler’de gazetecilik eğitimi seminerleri düzenledi.

Kara Afrika'da kırsal basın projesini oluşturdu. 1962 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin, o zamanki adıyla Basın-Yayın Yüksek Okulu’nun kuruluşu için, Paris’te Unesco’nun merkezinde ilk projeleri hazırladı. 1974-75 yılları arasında TRT’de Radyolardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1986’da halen başkanlığını sürdürdüğü İletişim Araştırmaları Derneği’ni (İLAD) kurdu. Vatan, Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleriyle çeşitli dergilerde diziler ve inceleme yazıları yazdı. Anadolu Üniversitesi, Galatasaray ve İstanbul Üniversiteleri iletişim fakültelerinde basın, radyo-televizyon tarihi, uluslararası iletişim ve siyasal iletişim dersleri verdi.

Ödülleri

1998 Sertel Demokrasi Ödülü.

2003 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü

2004 Lions Kulüpleri Federasyonu Atatürk Barış Ödülü

2005 Osmangazi Üniversitesi Onursal Doktora Ödülü

2007 36.Orhan Kemal Roman Armağanı

2009 Çağdaş Gazeteciler Derneği Onur Ödülü[2]

2012 Yılı Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Aydınlanma Onur Ödülü

Eserleri

İnceleme - Araştırma

- Fransa'da Gazetecilerin Statüsü ve Asgari Ücret, 1954 (Gazeteciler Sendikası)

- Information Internationale dans la Presse Turque, 1961

- Basın Sözlüğü, 1968 (Gazeteciler Cemiyeti)

- Kara Afrika, 1971 (Milliyet)

- 100 Soruda Basın Tarihi, 1973 (Gerçek)

- Seçim Savaşları, 1977 (Milliyet)

- Uluslararası İletişim, 1984 (Anadolu Üniversitesi)

- İletişimde Karikatür ve Toplum, 1986 (Anadolu Üniversitesi)

- Lumumba, 1987 (Yön)

- Kara Afrika'da İletişim, 1987 (Yön)

- Basında Tekelleşmeler, 1989 (Tüses-İlad)

- Yarının Radyo TV Düzeni, 1990 (Tüses-İlad)

- Türkiye'de Seçim Kampanyaları, 1991 (Tüses-İlad)

- Siyasal Reklamcılık 1991 (Cem)

- Kara Afrika Sanatı, 1992 (Ant)

- Hoşgörü, 1995 (Unesco)

- Başlangıcından Bugüne Kadar Dünya Karikatürü, 1997 (İnkılap)

- Dünyada ve Türkiye'de Kültür Politikaları, 2001 (Doğan)

- Türk Basın Tarihi, 2003 (Remzi)

Anı

- Konuklar Geçiyor, 1975 (Çağdaş)

- Paris'li Yıllar, 1994 (Bilgi)

- Eski Dostlar, 2000 (Remzi)

- Elveda Afrika, Hoşça Kal Paris, 2005 (Remzi), ISBN 975-14-1023-1

- Fikret Mualla, 2005 (Everest)

- Başın Öne Eğilmesin, Eylül 2006 (Remzi), ISBN 978-975-14-1150-1

- Paris 68, Bir Devrim Denemesi, 2008 (Agora)

- Nişantaşı Anıları, 2009 (Heyamola)

- Bana Atatürk'ü Anlattılar, 2010 (Remzi)

- Gülümseyen Anılar, 2010 (Remzi)

- Ardından Yıllar Geçti (Söyleşi), 2013 (Remzi)

- Paris'te Bir Türk Ressamı, Fikret Mualla 2014 (Remzi)

- Atatürk Sesleniyor, 2016 (Remzi)

Roman

- Meyyale, 1998 (Remzi)

- Taif'te Ölüm, 1999 (Remzi)

- Paris'te Son Osmanlılar, 1999 (Remzi)

- Hatice Sultan, 2000 (Remzi)

- Gazi ve Fikriye, 2001 (Remzi)

- Milli Mücadelede Çamlıca'nın Üç Gülü, Kasım 2002 (Remzi), ISBN 975-14-0894-6

- Devrim Yılları, 2004 (Remzi)

- Tavcan, 2005 (Remzi)

- Özgürlüğe Kurşun, 2007 (Remzi)

- Kara Çığlık (2008 - Afrika Barış ve Dostluk Ödülü) (Remzi)

- Abdülmecit; İmparatorluk Çökerken Sarayda 22 Yıl, 2009 (Remzi)

- Hava Kurşun Gibi Ağır; Nazım Romanı, 2011 (Remzi)

- Elbet Sabah Olacaktır, Tevfik Fikret Romanı, 2012 (Remzi)

- Vatanı Sattık Bir Pula; Namık Kemal Romanı, 2013 (Remzi)

- Çılgın ve Özgür; Neyzen Tevfik'in Romanı, 2014 (Remzi)

- Şanlı Kanlı Yıllar, 2017 (Remzi)

Öykü

- Gizli Aşklar, 2015 (Remzi)