Gazeteci-yazar Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı (Ali Sirmen kimdir?)

Gazeteci-yazar Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı. Sirmen için Cumhuriyet Gazetesi binası önünde tören düzenlendi. Törene, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, eski Büyükelçi Onur Öymen ve yazar Ayşe Kulin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Gazetecilere konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sirmen'in sarı-kırmızılı kulüp için önemli bir kayıp olduğunu belirterek, "Ali Abi bizim önemli bir üyemizdi. Kendisiyle epey hatıram var. Ailesine sabır, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Sirmen için daha sonra Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törende de Sirmen'in ailesi, sevenleri ve meslektaşları hazır bulundu. Sirmen'in oğlu Devrim Sirmen ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ali Sirmen'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ali Sirmen kimdir?

Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunudur. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Ali Sirmen, köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Son olarak Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı.

1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.

İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı. Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet gazetesinin kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı.

SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biridir. Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Mine Sirmen ile evliliğinden Devrim (d. 1966) adında bir oğlu vardır. 25 Mart 2020 tarihinde COVID-19 (Koronavirüs) teşhisi konularak tedavi altına alındı. 4 Nisan 2020 tarihinde koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştuğu açıklandı.

Ali Sirmen 17 Mart 2024 tarihinde, İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi.