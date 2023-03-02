Gazeteciliğe adanmış bir ömür...

Türkiye ekonomisini İstanbul'dan ibaret sayan anlayışı yıkarak Anadolu'yu Türkiye gündemine taşıdı. DÜNYA bugün onun ilkeleri ile saygın, güvenilir, bağımsız bir gazete olarak yayın hayatını sürdürüyor. Gazetemizin kurucusu, Türk basınının duayen kalemi Nezih Demirkent'i bugün gazetemizin kuruluş yıldönümünde de bir defa daha saygıyla anıyoruz. 70 yıllık yaşamında büyük başarılara imza atan Demirkent, bağımsızlığa ve özgürlüğe adanmış yaşamıyla Bab-ı Ali'de tüm gazetecilerin, ağabeyi, babası ve önderi oldu. Sadece gazetemizin değil, tüm medyanın ombudsmanıydı.

Nezih Demirkent, 1930 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Yüzbaşı Ahmet Nurettin Bey'in Şanlıurfa'ya tayini ile 1 yaşında Anadolu'yla tanıştı. Yüzbaşı Nurettin Bey, 1934'te yürürlüğe giren soyadı kanunu ile Demirkent soyadını aldı. Uzun yıllar sonra Nezih Demirkent, bir sohbet sırasında yakın dostlarından Hasan Yılmaer'e, soyadı öyküsünü şu sözlerle anlatmıştı:

"Babamın ve ailesinin kökeni Manisa'nın Demirci ilçesidir. Soyadını alırken, önce ilçenin adı olan Demirci'yi düşünmüş. Sonra da 'Demirci adının, demir yapan, demir döven' şeklinde anlaşılabileceğini düşünerek bundan vazgeçmiş. Sonra, Demircili olduğunu çağrıştırsın inancıyla 'Demirkent'i soyadı olarak almış."

Hakkari, ardından Nezih Demirkent'in ilkokula başladığı Van derken, Yüzbaşı Nurettin Demirkent'in 'şark hizmeti' tamamlanınca aile İzmit'e geldi. Nezih Demirkent de Van'da başladığı ilkokul öğretimine İzmit'in Akçakoca ilçesindeki okulda devam etti. 1941-1942 öğretim yılında Haydarpaşa Lisesi'nin orta kısmına kayıt oldu. Haydarpaşa Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Nezih Demirkent, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Fakültedeki ilk arkadaşları, onunla gazetecilikte de birlikte olacağı Necmi Tanyolaç, tıp fakültesi öğrencisi Dr. Mücahit Atmanoğlu, Erol Dallı, bir üst sınıftan Hakkı Devrim oldu. Fakülte yılları, lise sıralarında ve Moda Spor Kulübü'nde olduğu gibi yine sporla iç içe geçti. Çeşitli konularda düzenlenen münazaraların değişmeyen isimlerden biri de Nezih Demirkent idi. Demirkent, 1952 yılında Hukuk Fakültesi'ni bitirdiği zaman mesleğini çoktan seçmişti. Artık o, 50 yılını vereceği gazetecilik mesleğinin içindeydi.

Son Saat'te mesleğe ilk adım

Genç hukuk öğrencisi Nezih Demirkent, fakültenin ikinci sınıfındayken, 10 Kasım 1950'de Son Saat gazetesinde, stajyer spor muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. Gazetenin başında Cihat Baban vardı. Eski dostlarından Hakkı Devrim, Hasan Pulur da Son Saat'te çalışıyordu. Son Saat'te başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken Nezih Demirkent, 1952 yılında Yeni Sabah gazetesi spor servisinde göreve başladı. Spor yazarı olarak çalışıyordu. Demirkent'in yeni görevi yılın transferi olarak konuşuldu uzun süre. İlerleyen yıllarda Yeni Sabah'ın yazı işleri müdürlüğüne kadar yükselecek yoğun çalışma temposu başladı. Demirkent, işi bitmeden evine gitmiyor, servisteki arkadaşlarının da aynı tempo ile çalışmasını sağlıyordu.

Askeri darbeler, ayaklanmalar, muhtıralar birbirini izliyor, gazeteler sık sık kapanıyor ve gazeteciler tutuklanıyordu. Nezih Demirkent, o yılları TV programında anlatırken, "Bizim kuşak üç askeri müdahaleyi yaşadı. Gazetecilik yapmak zordu" demişti.

Safa Kılıçlıoğlu, 1964 yılında Yeni Sabah gazetesini kapattı. Nezih Demirkent, Yeni Sabah kapandıktan kısa süre sonra Türkiye'de ilk ofset baskıyla yayınlanan ve Hürriyet grubuna bağlı Yeni Gazete'de yazı işleri müdürü olarak göreve başladı. 1969 yılında aynı gazetede genel müdür yardımcısı oldu ve 1970 yılında da müessese müdürü olarak Hürriyet'e geçti. Daha sonra aynı gazetenin genel müdürü oldu. 1981 yılında da Hürriyet gazetesinden ayrılarak DÜNYA gazetesini aldı ve bu gazetenin imtiyaz sahibi oldu.

Anadolu'nun sesi oldu

Nezih Demirkent, mesleki örgütlere çok önem veriyordu. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Burhan Felek'in ölümünden sonra 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) başkanlığına geldi ve 10 yıl süreyle bu görevi yürüttü. Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası'nın da bir dönem başkanlığını yaptı. Demirkent, aramızdan ayrılmadan önce de Türkiye Gazete Sahipleri Birliği Başkanlığı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis üyeliği görevlerini yürütüyordu. Baba ocağı Manisa'daki Celal Bayar Üniversitesi, Nezih Demirkent'e 'Fahri Doktor' unvanı vermişti.

Yaşamı boyunca spora büyük önem veren Demirkent, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve ölümüne kadar da bu görevini yürüttü. TGC Başkanlığı sırasında Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı'nı yöneten Demirkent, TGC'nin yayın organı Bizim Gazete'nin aylık olarak yayınını başlattı. Ayrıca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi ile TGC Basın Müzesi projelerini gerçekleştirdi.

Türk basınının duayen ismi Nezih Demirkent, 11 Şubat 2001 tarihinde noktalanan 70 yıllık başarılı, onurlu hayatında ekonomi gazeteciliğinde DÜNYA ile birlikte bir çığır açtı. Nezih Demirkent, Türkiye ekonomisini İstanbul'dan ibaret sayan anlayışı yıktı. Anadolu ekonomisini Türkiye gündemine taşıdı. Türkiye ekonomisinin merkeziyle gövdesi arasındaki köprüleri kurdu.

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