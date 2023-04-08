Gaziantep Büyükşehir’den Deprem Müzesi

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden en yoğun hasarı alan Nurdağı’nda yapılacak Deprem Müzesi, içinde depremde kaybedilen vatandaşların anılarını yaşatırken, deprem konusunda eğitimler de verecek. Deprem Müzesi, deprem afetini bir kez daha anlatırken dersler çıkarılmasını sağlayacak, afetin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılacak deneyim ve eğitim merkezi olacak.

Vatandaşlar, öğrenciler ve bilim dünyasından insanları buluşturacak müzede deneyimleme, eğitim, anma ve kütüphane araştırma merkezi yer alacak.

Bölgenin içinde bulunduğu jeolojik yapı ve yaşanan sismolojik olayın vatandaşların anlayacağı şekilde anlatılacağı müze için yıkılmış, hasarlı ve ayakta kalan binaları kapsayan Nurdağı ilçe merkezinde 10 bin metrekarelik alan belirlendi. Alanda deprem simülasyonlarıyla deprem anı ve sonrası yapılması gerekenlerde vatandaşlara aktarılacak. Hem deneyim hem de eğitim merkezi olacak Yürütülen müze çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, depremin yaralarının sarılmasının ardından yeni bir fikir olarak müzenin ortaya çıktığını belirtti. Gürsel, vatandaşlar bölgenin jeolojik ve sismolojik hikayesini anlatacak bu müze için çok heyecanlı olduklarını da kaydetti.