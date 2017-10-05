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Gaziosmanpaşa'da araca silahlı saldırı: 1 ölü

Bir araçtan başka bir araca ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da araca silahlı saldırı: 1 ölü
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Gaziosmanpaşa'da Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi 1009 Sokak'ta seyir halindeki 34 ABA 781 plakalı otomobilin önü, plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil tarafından kesildi. Bu otomobilde bulunan kişi veya kişilerce, diğer araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan Ahmet Mecit, Mehmet Ali Bahadır ve Burak Irmak yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaydırıldı. Yaralılardan Ahmet Mecit'in yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, yaralılardan Burak Irmak'ın, önceki haftalarda Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı kavga olayına karıştığı, gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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