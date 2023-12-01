Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişi durdu
"İnsani ara"nın sona ermesiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının tekrar başlaması üzerine Refah Sınır Kapısı'ndan yardım tırlarının girişinin durduğu bildirildi.
Haber Merkezi
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"İnsani ara"nın sona ermesiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının tekrar başlaması üzerine Refah Sınır Kapısı'ndan yardım tırlarının girişinin durduğu bildirildi.
Filistinli bir yetkili, "insani ara"nın sona ermesi üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tekrar başlamasıyla Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durduğunu kaydetti.