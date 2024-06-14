Gebze'de lise mezuniyetinde kıyafet engeli! Bakan Tekin’den açıklama: Gerekli incelemeleri yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Kocaeli Gebze’deki bir lise mezuniyetinde genç kızların kıyafetleri nedeniyle okula alınmamasına ilişkin konuşan Bakan Tekin şunları söyledi:

* Olayın başından itibaren incelemek lazım. Bizim 76 bin okulumuz var, ben üzüntü duyuyorum ve tartışmalar bu yöne evrildiği için huzursuzum. Maalesef medyada bu tür olaylar speküle edilerek veriliyor.

* Olayın başlangıç noktası, okul müdürü bir kontenjan veriyor öğrencilere. Bir kapasite doğrultusunda misafir ediliyor öğrenciler ve misafirleri mezuniyet töreninde. Öğrenciler fazla kişi ile geldiği için yaşanmış bir olay.

* İlçe milli eğitim müdürümüz hızlıca olay yerine geliyor ve problemi çözüp hızlıca öğrencilerin mezuniyet törenine katılmasını sağlıyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Gerekli işlemleri yapacağız

Bakan Tekin'den devamsızlık açıklaması

Bakan Tekin devamsızlık kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Devamsızlıkla ilgili aldığımız karar/ önemsiyoruz. Özellikle 12'inci sınıf öğrencileri merdiven altı kurslarda sınava hazırlık kursları alsın istemiyoruz. ÖSYM ile çok sağlıklı bir süreç yönetiyoruz.

* Çocuklarımızın dışarda değil okulda bu sınav sürecini tamamlamasını istiyoruz. Biz bu anlamda doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Devamsızlıkla ilgili herhangi bir af getirmeyi düşünmüyoruz."