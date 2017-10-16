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Gedikli, Morgan Stanley'i eleştirdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, "Morgan Stanley'in TL ile ilgili değerlendirmesinin gerekçeleri geçersiz" açıklamasını yaptı.

Gedikli, Morgan Stanley'i eleştirdi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Morgan Stanley'in TL ile ilgili değerlendirmesinin gerekçelerinin geçersiz olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden Morgan Stanley'in raporu ile ilgili değerlendirmede  bulunan Gedikli, "Haftaya başlarken ilk operasyonel açıklama :"Morgan  Stanley, TL'deki kötümser duruşun korunduğunu bildirmiş" gerekçeleri  ise geçersiz. "yüksek enflasyon, hala zayıf olan dış pozisyon ve  siyasi riskler" demişler! 1-Enflasyon düşecek 2-Siyasi risk söz konusu  değil İma ettikleri gibi ABD ile sürtüşme kalıcı değil bugün gelen ABD  heyeti ile görüşmeler yapılacak." dedi.

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