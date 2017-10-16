Gedikli, Morgan Stanley'i eleştirdi

16 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Morgan Stanley'in TL ile ilgili değerlendirmesinin gerekçelerinin geçersiz olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden Morgan Stanley'in raporu ile ilgili değerlendirmede bulunan Gedikli, "Haftaya başlarken ilk operasyonel açıklama :"Morgan Stanley, TL'deki kötümser duruşun korunduğunu bildirmiş" gerekçeleri ise geçersiz. "yüksek enflasyon, hala zayıf olan dış pozisyon ve siyasi riskler" demişler! 1-Enflasyon düşecek 2-Siyasi risk söz konusu değil İma ettikleri gibi ABD ile sürtüşme kalıcı değil bugün gelen ABD heyeti ile görüşmeler yapılacak." dedi.