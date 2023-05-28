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“Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın”

Kılıçdaroğlu: Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemleri devam ediyor. Oy kullanmak için son saat 17:00. Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ‘oy kullanma’ çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şunları dedi: “Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın.”

Kılıçdaroğlu, benzer bir çağrıyı oy kullandıktan sonra da yapmıştı.