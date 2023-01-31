Genç araştırmacılar için burs programı başlıyor

Burada bir konuşma yapan Kurum, Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji depolama, karbon tutma ve depolama, şehir planlama teknolojileri, yeşil altyapı çözümleri başlıklarında çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Kuru, şöyle devam etti: Daha yeşil Türkiye hedefi "Bu enstitümüzde neler çalışılacak? İklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik atılması gereken adımlar burada istişare edilecek.

Çıkacak sonucu da sahada uygulayacağız. Buradan genç araştırmacılarımıza da bir müjde vermek istiyorum. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılarımız için, enstitümüzle birlikte burs programını açacağız, gençlerimizi destekleyeceğiz.

Daha yeşil bir Konya, daha temiz bir Türkiye, daha güzel bir dünya için hep birlikte çalışacağız." Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antarktika'ya bilim seferi düzenleyecek bilim insanlarının yola çıktıklarını söyledi. Varank, Türkiye'nin Antarktika'da geçici bilim üsleri olduğuna işaret ederek, “Bilim seferine giden bilim insanlarının arasında 3 lise öğrenci var. TÜBİTAK kutup araştırmaları yarışmasında birinci olan öğrenciler. Biz, birinci olan lise öğrencilerini, Antarktika'ya gönderiyoruz" dedi.