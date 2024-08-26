Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.

İhbar üzerinde kendi evindeki kanepenin içinde bulunan genç kızın sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı. Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.