Genç şefler 'yetenek avı' yeniden başladı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), Milli Eğitim Bakanlığı ve Metro Türkiye iş birliğiyle, gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamanın yanı sıra turizm meslek lisesi mezunu öğrencilere kolay istihdam sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Sektör Yetenek Avında’ projesi yeniden başladı. Proje kapsamındaki ‘Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması’ üç yıl aradan sonra Gastronometro’da dördüncü kez gerçekleştirildi.

Yarışma, 2021-2022 yıllarında COVID-19 ve 2023 yılında ise deprem felaketi nedeniyle gerçekleştirilememişti. Sektör-okul iş birliğini artırmak üzere sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen projeyle, turizm otelcilik sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanması ve meslek lisesi mezunlarının da eğitim aldıkları alanda istihdamının artırılması hedefleniyor.

Yarışmaya 12 okul katıldı

İstanbul’da bulunan 12 meslek lisesinden öğrencilerin kıyasıya yarıştığı ve jüri başkanlığını Şef Vedat Başaran’ın yaptığı yarışmanın ödül törenine İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere eğitim, turizm, gastronomi ve medya camiasından yoğun katılım oldu.

Yarışma sonucunda birincilik ödülünü Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikincilik ödülünü Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncülük ödülünü TÜROB 50. Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. ECOLAB Hijyen Ödülü de Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Yarışma Türkiye geneline yayılacak

Ödül töreninde konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, son yıllarda Türkiye’nin gastronomi turizmi için öncelikli tercih edilen ülke haline geldiğini belirterek, “Dünya ülkelerinde turizm gelirinin önemli bir kısmını oluşturan gastronomi turizmi Türkiye’de de hâlâ gelişime açık bir alan.

Gastronomi de fazlasıyla nitelikli iş gücüne ve deneyime dayanıyor. Dolayısıyla, gençler bu konuda en önemli avantajımız ve güvencemiz. Hedefimiz bu yarışmayı büyütmek, Türkiye geneline farklı kategorilerle genişletmek.

Bu amaca yönelik adımlarımızı hızlıca atmak üzere Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ile iş birliğimizi de başlattık” dedi. Gastronomi açısından zengin bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin bu özelliği turizme yansıtıldığında, turizm gelirinde önemli bir artış sağlanacağını belirten Eresin, yarışmanın sektör-okul iş birliğinin en anlamlı örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

"Mutfağımızın geleceğine genç şefler yön verecek"

Metro Türkiye’nin Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Aslı Duran ise yaklaşık 35 yıldır Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve şefleriyle birlikte bu mutfağın dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirterek, “Metro Türkiye olarak, mutfağımızın geleceğine bugünün genç şeflerinin yön vereceğine olan inancımızla onların eğitimleri ve gelişimleri için pek çok proje geliştiriyor, iş birlikleri yapıyoruz.

Gastronometro, hem bir eğitim ve Ar-Ge merkezi, hem de gastronomi dünyasını bir araya getiren bir buluşma noktası olarak önemli bir rol üstleniyor. Yeme içme sektörünün en büyük iş ortağı olarak genç şeflerimize tavsiyemiz; Türk mutfağının tekniklerini, geleneklerini en iyi şekilde öğrenmeleri. Metro Türkiye olarak biz, tüm bu konularda her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.