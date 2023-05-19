Gençler atalarından aldığı mirası daha ileriye taşıyacak

Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında gençler yadsınamaz. Bu bilinçle gençler bizim ışığımız, umudumuz ve geleceğimizdir. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan tüm yurda yayılan Milli Mücadele'yi başarıya taşıyan ruhu, heyecanı ve coşkuyu, bugün gençlerin gözlerinde görüyoruz.

Nasıl ki atalarımız 19 Mayıs’ta yaktığı meşaleyle kurtuluşu getirdiyse bugünün gençleri de atalarından aldığı mirası daha ileriye taşıyacak, bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşünü sürdürecek. 19 Mayıs, aziz milletin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. O yüzden bugün yaşadığımız veya yaşayacağımız zorluklar da bizler için pes etme sebebi değil, daha çok çalışmak için güçlü bir referanstır.

Türk Milletini kalkındıracak ve yolunu aydınlatacak olanın genç ve uygar fikirler olduğunu her fırsatta dile getiren Ulu Önderimizin bu önemli günü gençlere armağan etmesiyle gençlere ne kadar güvendiğini de bir anlamda deklare etmiştir. Bizlere düşen de bu değerli emaneti layığıyla yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır.

O yüzden biz de gençlerle el ele vererek bugünü kurgulayıp, Gazi şehrimizi ve ülkemizi geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle gençliği önemseyen bizler, gençleri eğitimle yetiştiren, vatanına, milletine, devletine, bayrağına sahip çıkan özverili kuşaklar hazırlamanın gayretinde olduğumuzu da ilan ediyoruz. Gençlerimizin istekleri, çabaları ve iradeleriyle güzel yarınlarda, çok güzel işler yapılacak, onur ve gurur kaynağımız olan gençlerimiz her zaman ulusumuzun teminatı olacak.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Ulusal Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum.