Gençleri çiftçiliğe yönlendirecek projelere ihtiyaç var

Nihat Çelik, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun aldığı kararla her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan günün sembolik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yaşanan krizler ve savaşlar tarımı daha da önemli kılıyor

Dünyadaki nüfus artışına karşılık tarım alanlarının daraldığına dikkati çeken Çelik, son yıllarda yaşanan krizler ve devam eden savaşların, tarımı ülkeler için daha önemli hale getirdiğine işaret etti.

Çiftçilerin son yıllarda önemlerinin daha da anlaşılır hale geldiğini vurgulayan Çelik, "Çiftçilerimiz şartlar ne kadar zor olursa olsun toprağına, vatanına küsmeden üreterek bizleri besleyen ve doyuran, bu toprakların sevdalısı vefalı insanlardır. Üretimin artırılması için çiftçilerimizin milli gelirden aldığı payın artırılması ve tarımsal desteklerin kanunda öngörüldüğü şekilde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1’ine çıkarılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençleri özendirecek teşvik ve destek paketleri

Çiftçilerin yaş ortalamasının yüksek olmasının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Çelik, "Kırsalda yaş ortalaması giderek yükseliyor. Bugün itibarıyla 55-60 yaşa dayanmış vaziyette. Onun için özellikle gençlerimizi çiftçiliğe yönlendirecek teşvik ve destek paketleriyle birlikte yeni projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi halde gelecekte bu konuda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.