Gençlerimiz Milli Mücadele ruhunu hâlâ taşıyor

Tüm milletin umudu olan bu mücadelemizin 104’üncü yılını idrak ederken, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum, Sivas ile tüm yurda yayılan, Antep, Maraş, Urfa’ya unvanlar kazandıran Milli Mücadele ruhu, aradan geçen bunca yıla rağmen hâlâ gençlerde var.

Bu azim, irade ve ruh korunarak gelecek nesillere aktarılacak. Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Bizi yükselterek zirveye taşıyan, geçmişimizdeki zaferlerden aldığımız güç ve ders, bugünün heyecan ve birikimi, yarına bakarken ki azim ve kararlığımızdır.

Bu yolda her gencimizin zihnine, fikrine, inancına, beraber iş yapabilme, beraber yol alabilme arzu, kabiliyet ve enerjisine ihtiyacımız var. Bu bayram tüm bu sıfatları bize hatırlatan en önemli günlerden biri, çocuklarından gençlerine, gençlerinden büyüklerine ve ecdadına her bireyi ile bu vatan kendini diri tutmakta ve tarihi ile gurur duymaktadır.

Gençlerimizde inancı görüyoruz

Unutmamalıyız ki, tarih geçmişte kalan değildir. Süre gelen, devam eden, içinde yaşarken şekillenen, temelleri bugün atılan, yarına bakışımızdır. Biz bu tarih yolculuğunda dünden elde ettiğimiz her bir kazanımı korurken, her bir değere sahip çıkarken şunu unutmamalıyız ‘İnançla, imanla başlanan hiçbir iradenin mağlubu yoktur.’ Gençlerimizin gözlerinde bu inancı bugün halen görebilmek bizim mutluluğumuzdur.

Biz gençlerimize tüm bunlara inanarak yol göstermeye, fırsat vermeye, dahil etmeye, beraber yol almaya inanmış kişiler olarak, kendi özel hayatımızda da emanet aldığımız görevlerde de bunu hiç unutmadan ilerliyoruz. Hanemize başarıları yazdıran, gençlerin heyecanını paylaşmamız, güçlerini kendimize katmamızdır. Her bir gencimizin bir parçası olduğu, bu yolda biz sizin için, sizin şekillendireceğiniz geleceğimiz için çalışıyoruz.

Bu yolda kılavuzumuz, medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile dünyaya örnek olan ecdadımızdır. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.