Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da bu sabah Vali Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da hazır bulundu.
Kaynak: AA