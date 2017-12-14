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Genelkurmay Karargahı'nda kritik zirve

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel'in katılımıyla güvenlik zirvesi yapıldı.

Genelkurmay Karargahı'nda kritik zirve
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel'in katılımıyla güvenlik zirvesi yapıldı.  

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki toplantıda, başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlar görüşüldü. 

Kaynak: AA

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